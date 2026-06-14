2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma dramatik bir finale sahne olurken son dakikalarda gelen golle müsabaka 1-1 sona erdi. Mücadelenin 16. dakikasında ceza alanında yaşanan karambolde mücadelenin hakemi VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. İsviçre'yi öne geçiren golü 17. dakikada Embolo penaltıdan kaydetti.
İlk yarısı 1-0 İsviçre üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 90+4. dakikasında skora denge geldi. Peş peşe gelen İsviçre ataklarına kontra ile cevap veren Katar, ön direğe yapılan ortada Khoukhi'nin kaydettiği golle skoru 1-1'e taşıdı. Her iki takım da bu sonuçla sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Grubun ikinci haftasında İsviçre, Bosna Hersek ile karşılaşacak. Katar'ın rakibi ev sahibi Kanada olacak.