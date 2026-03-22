Katar'da rutin görev uçuşu gerçekleştiren bir askeri helikopter, teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştü. Katar Savunma Bakanlığı, mürettebat ve yolcuları kurtarmaya yönelik arama-kurtarma operasyonlarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterin rutin görevini ifa ettiği sırada teknik bir arıza ile karşılaştığı ve akabinde denize düştüğü belirtildi. Hayatta kalanların bulunması için yürütülen operasyonlara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, çalışmaların kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Körfez'de gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşanan kaza, bölgede dikkat çekti. İran ile yaşanan çatışma sürecinde füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla zaman zaman hedef alınan Körfez ülkelerinden Katar'daki bu gelişme, uluslararası kamuoyunun radarına girdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, yetkililerin ilerleyen saatlerde ek açıklama yapması bekleniyor.