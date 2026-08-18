Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarla dış temsilcilikler, üniversiteler, bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumlarında atama ve görevden almalar yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, boşalan göreve Fatma Yiğiter Kara atandı. Bakanlığın Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı.

Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.

GÖKSU'NUN KARDEŞİNİN KOLTUĞUNA ATAMA

Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi olan Mehmet Mustafa Göksu yerine Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Yakup Caymazoğlu getirildi.



Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay; Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz; Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alınırken, Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir atandı. Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel getirildi.

Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan atandı.

Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alındı.

Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğüne Sabire Firdes Terzi, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin ve Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

Gelir İdaresi Başkanlığında Aksaray Defterdarlığına Naci Günaydın, Artvin Defterdarlığına Mustafa Aydın, Balıkesir Defterdarlığına Serkan Mehmet Ersoy, Çankırı Defterdarlığına Hasan Aydınoğlu, Hakkari Defterdarlığına Mesut Çalışır, Mardin Defterdarlığına Şahin Demirci, Muğla Defterdarlığına Sakarya Defterdarı İlhan Akçay, Sakarya Defterdarlığına Balıkesir Defterdarı Ayhan Yaman, Siirt Defterdarlığına Yusuf İpekçi, Şırnak Defterdarlığına Hasan Öztaş ve Van Defterdarlığına Ali Gündoğdu atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÜÇ ATAMA

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Mehmet Parlak, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özdemir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Tekin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven de görevden alınırken, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Bozçalar atandı.

ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY YENİDEN ATANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeniden ÖSYM Başkanlığına atandı.

10 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Kararlarla 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy atandı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu getirildi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına da Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.