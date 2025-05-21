Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'na katıldı.



"Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı etkinlikte konuşmacı olan Şimşek, son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan değişikliklere ilişkin açıklamalar yaparken, Bloomberg'in Ekonomi ve Politika bölümünün başkanı Stephanie Flanders'tan dikkat çeken bir soru geldi.

İMAMOĞLU SORUSUNA DOĞRUDAN YANIT VERMEDİ



Etkinlik boyunca Şimşek'e PKK'nın tasfiye süreci ve ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisiyle Orta Doğu'da yaşanan ekonomik dönüşümler sorulurken, Flanders'ın 19 Mart ve İmamoğlu sorusu ile birlikte panelde hareketlilik yaşandı.



Flanders'ın Şimşek'e yönelttiği soruda 'Yabancı yatırımcılar da elbette terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecini duyacak ve olumlu karşılayacaktır. Ama bir yandan da zihinlerinde Mart ayında yaşanan gelişmeler var. Örneğin Belediye Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması gibi. Bu olayın ardından kurda çok keskin bir düşüş yaşandı ve o dönem yatırımcılar gerçekten endişeliydi." ifadelerini kullanırken, Şimşek söz konusu soruya şu ifadelerle yanıt verdi:





'YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE DÖNME KONUSUNDA TEREDDÜTLÜ GÖRÜNÜYOR'



"Evet, kur sonra istikrar kazandı. Ancak şu an hala oldukça yüksek faiz oranlarınız var. Yatırımcılar da Türkiye’ye geri dönme konusunda hâlâ tereddütlü görünüyor.



Öncelikle şunu söyleyeyim: Üç yıllık bir program yürürlüğe koyduk. Bu program sağlam ve işe yarıyor.



Enflasyon hâlâ yüksek. Ancak son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Döviz rezervlerimiz de son iki haftada tekrar toparlandı. Yani burada bir iyileşme var.



Yatırımcılar geri dönmeye başladı. Faiz oranları düşüyor. CDS yani risk primimiz ise 90 baz puanın üzerinde azaldı.



Son birkaç haftaya baktığınızda, yatırımcı duyarlılığında bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu da finansal piyasalara yansıyor.



Ancak bu iyileşmeyi sıcak para tarafında daha çok görüyoruz. Uzun vadeli yatırımlarda ise henüz o kadar net bir tablo yok. Açıkçası sıcak para yerine uzun vadeli yatırımlar daha çok tercih edilir. Daha güvenlidir.



Zaten programımız sıcak paraya dayanmıyor. Ama doğrudan yabancı yatırım (FDI) da son 12 ayda artış gösterdi.



Türkiye çok büyük bir ekonomi. İyi bir altyapıya sahibiz. Yetenekli insanlardan oluşan büyük bir insan kaynağımız var. Ayrıca bölgesel entegrasyon açısından da çok önemli bir noktadayız.