Katar kraliyet ailesinin dev Boeing 747 ABD Başkanı Donald Trump'a hediye olarak gönderilmeden önce içerisi altın varaklı mobilyalar, lüks ev aletleri ve olabilecek en rahat koltuklarla donatılmıştı.

Bu devasa jetin bu yaz Başkan Trump’ın kullanımına sunulması beklenirken uçağın iç mekanının büyük oranda eski ihtişamını koruyacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılTrump'ın yeni uçağını hazırlamakla görevlendirilen dört yıldızlı General Dale White uçağın genel durumu hakkında bilgi verdi.

White bu konudaki açıklamasında "Aldığımız uçak iç mekan perspektifinden bakıldığında büyük ölçüde bize geldiği haliyle korunuyor" dedi. Trump Sultan uçağının içini "krallara layık" bırakacak.

UÇAK İÇİN MİLYONLAR HARCADI

Devasa jet başkanın kullanımı için yaklaşık 400 milyon dolarlık kapsamlı bir yenileme sürecinden geçti.

Ancak yapılan bu değişiklikler estetik zevklerden ziyade uçağın teknolojik altyapısına odaklandı.

Yetkililer uçağın içine "Trump'ın ülkeyi gökyüzünden yönetmesine olanak tanıyacak çok gizli iletişim ekipmanları" yerleştirdi.

İç mekandaki değişiklikler ise Arapça çıkış levhalarının ve Katar kraliyet ailesine ait sanat eserlerinin kaldırılmasıyla sınırlı kaldı.

Büyük deri koltuklar ve pelüş kanepeler yerinde bırakılırken sadece duvarlara Amerika Birleşik Devletleri başkanlık mühürleri işlendi.

Trump'ın ülkeyi tepeden yönetebilmesine olanak tanıyan uçağın lüks dokusu da bu şekilde korundu.

TRUMP SEFA SÜRECEK

Uçağın görkemli iç mekanı mevcut Air Force One uçağına kıyasla çok daha lüks bir yapıya sahip.

Mevcut uçaklar daha çok işlevselliğe odaklanan dar iş sınıfı koltuklar ve sade konferans salonlarıyla biliniyor.

General White yabancı devletlerin kendi liderleri için hazırladığı uçaklardaki detay seviyesinin Amerika'nın fayda odaklı yaklaşımından çok farklı olduğunu dile getirdi.

Standart bir özel Katar 747 uçağı

General White, "Yabancı ulusların devlet başkanı uçaklarına gösterdiği özen düzeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı ve çok daha fazla pratikliğe odaklanan yöntemden oldukça farklıdır" açıklamasını yaptı.

Bu yeni uçakla birlikte Amerikan başkanlık seyahatlerinde konfor standartları da önemli ölçüde değişmiş olacak.

İKİNCİ BİR UÇAK YEMEKLERİNİ TAŞIYACAK

Yeni uçağın bazı teknik sınırlamaları mevcut Air Force One modellerinden ayrılıyor. Katar uçağında daha az buzdolabı bulunması nedeniyle başkanın yiyeceklerinin bir kısmının eşlik eden diğer uçaklarda taşınması gerekebilir.

Ayrıca uçağın kapı boyutları nedeniyle eski başkanların cenazelerini taşıyan "Altın Kartal" görevlerini icra etmesi mümkün olmayacak.

Basın mensupları için ayrılan bölüm ise teslimatı geciktirmemek adına sabit duvarlar yerine kalın bir perdeyle personel alanından ayrıldı.

General White Başkanlık uçakları için gerekli olan mühendislik karmaşıklığının küçümsenemeyeceğini belirtti.

Tüm bu süreçlerin ardından uçağın bu yaz Washington yakınlarındaki askeri üsse ulaşması planlanıyor.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Trump mevcut başkanlık uçaklarının çok eski ve küçük olduğundan şikayet ettikten sonra Katar hükümeti bu uçağı geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye etti.

Trump'ın yabancı bir güçten böyle bir hediyeyi kabul etmesi bazı muhafazakar müttefikleri de dahil olmak üzere birçok etik ve güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi.

Trump ise bu eleştirilere yanıt olarak böyle bir teklifi geri çevirmenin "aptallık" olacağını ifade etti.

Hava Kuvvetleri yetkilileri başkanın uçağın iç tasarımı konusunda herhangi bir talimat vermediğini belirtti.

Trump uçağın dış gövdesine uygulanacak kırmızı beyaz ve mavi renklerden oluşan yeni tasarımı bizzat kendisi seçti.

LÜKSÜN AMACI 'MAALİYETİ UCUZ TUTMAK'

White'e göre iç mekanın aynen korunması kararının arkasında maliyetleri düşük tutma ve uçağı hızlıca teslim alma hedefi yatıyor.

İç mekanda yapılacak köklü değişiklikler hem özel siparişler gerektirecek hem de havacılık otoritelerinden yeni sertifikalar alınmasını zorunlu kılacak.

General White, uçağın iç tasarımı hakkında "Asıl müşterimiz estetik parçalara odaklanmamamız konusunda bize esneklik sağladı" değerlendiremesini yaptı.

Boeing şirketinin de teknik destek verdiği bu süreçte dünyada bu tür karmaşık iç mekan tasarımlarını yapabilecek çok az yüklenici bulunduğu belirtildi.

Mevcut Air Force One uçaklarının yaklaşık 40 yaşında olması ve sık sık arızalanması yeni uçağın bir an önce hizmete girmesini kritik hale getirdi.