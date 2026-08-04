Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik bir taslak önerinin taraflar arasında paylaşıldığını açıkladı.

Bloomberg yazarı Javier Blas, 4 Ağustos’ta Katar’ın, ABD ile İran arasındaki sorunları çözmeye yönelik çabaların devam ettiğini ve olası bir anlaşma taslağının taraflar arasında dolaştığını bildirdi.

Katar, öncelikle gerginliği azaltmayı, ardından da ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlayan kısa vadeli bir çözüme odaklandığını belirtti.

Taslağın detayları hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ancak ABD daha önce Hürmüz Boğazı'nın 'tamamen ücretsiz olarak' açılmasını şart koşmuştu. İran ise ücret talep ediyor.

Ayrıca, şu anda ABD ile İran arasında herhangi bir doğrudan görüşme planlanmadığını da ekledi.

İRAN'DAN UMMAN'A BOĞAZ ULTİMATOMU

İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak üzere Umman ile yapılan görüşmeler kapsamında Boğaz üzerinde geniş taleplerde bulundu.

Hürmüz Boğazı’ndan gelen gemiler üzerinde kontrol sahibi olmak ve boğazdan çıkan trafiği izleme imkanına sahip olmak, ayrıca gerektiğinde müdahale etme yetkisi talep etti.

Görüşmelere katılan vir kaynak, bunun “şu anda tartışılan genel fikir” olduğunu belirtti. Boğaz'dan çıkış rotasının İran ile Umman arasındaki bir rotayı izleyeceğini ve İran’a bildirimde bulunulduktan sonra Umman üzerinden çıkış izni verileceğini açıkladı.

Kaynak, “Tahran’ın tutumunu değiştirmesi olası görünmüyor” diye ekleyerek, Tahran’ın boğazdaki her iki yöndeki trafiği tam olarak kontrol etme yönündeki ilk tutumundan vazgeçerek zaten esneklik gösterdiğini belirtti.

Geçen ay İran, iki ülke arasındaki transit rotalarının eşit olarak bölünmesine yönelik Umman’ın önerisini reddetmişti.

Tahran, bu önerinin uzun vadeli bölgesel istikrar sağlanana kadar ülkenin güvenlik endişelerini gidermediğini belirtmişti.

MÜZAKERE İÇİN 'SON ŞANS'

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran ile görüşmelere şans vermek için haftasonu saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı İran dahil olmak üzere bölge ülkelerin müzakere yönünde ısrarı üzerine bu kararı aldığını ifade etti.

Ancak İran, ABD Başkanı'nın bu açıklamalarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sadece Umman ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolü hakkında görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Bekayi, İran'ın ABD ile hiçbir görüşme yürütmediğini vurguladı. Aynı gün İran, bir ABD MQ-9 Reaper İHA'sını vurduğunu duyurdu.

Bunun üzerine ABD Başkanı Trump, bu görüşmelerin İran'ın "müzakere için son şansı" olduğunu ve 2. Dünya Savaşın'dan beri en büyük saldırıyı başlatacaklarını ifade etti.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu açıklama piyasalarda büyük bir etki yaratmadı. Petrol haftanın ikinci işlem gününde öğlen seansında TSİ 14.25'te 84,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın yeni günde yatay seyir sergiliyor. Öğlen seansında TSİ 14.25'te 4 bin 60 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Dolar endeksi bugün TSİ 14.25'te 99,93 puanda bulunuyor.