Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin pazar günü 74 yaşında vefat etmesinin ardından, farklı kıtalardan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı taziye ziyaretinde bulunmak üzere başkent Doha’ya gitti.

Ülkede ilan edilen 4 günlük ulusal yas sürecinde gerçekleşen ziyaretlerde liderler, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’ye ve kraliyet ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Doha'ya ilk ulaşan Avrupalı hükümet başkanlarından biri olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya gelerek taziyelerini sundu.

İsviçre Başkan Yardımcısı Ignazio Cassis de salı günü sarayı ziyaret eden liderler arasında yer aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Doha'ya giderek Şeyh Hamad'ı, liderliğiyle Katar'ı dönüştüren "olağanüstü bir devlet adamı" olarak nitelendirdi.

BÖLGE ÜLKELERİ DE KATILACAK

Bölge ülkelerinden de üst düzey katılım gerçekleşti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Suriye'nin geçici devlet başkanı Ahmed eş-Şara, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakanı Nevaf Selam ile Fas Başbakanı Aziz Ahnuş taziye sunan liderler arasında yer aldı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame de taziye ziyaretinde bulunarak Şeyh Hamad'ı, Katar'ı bugünkü olağanüstü konumuna taşıyan vizyoner bir lider olarak tanımladı.

Kagame, eski emirin halkına hizmet mirasının ve uluslararası iş birliğine olan bağlılığının nesiller boyu yaşayacağını vurguladı.

Savaş halindeki İran'dan da bir heyet Katar'ın başkentine doğru yola çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Doha'da cenazeye katılacak.

HAMAD BİN HALİFE EL SANİ KİMDİR?

Şeyh Hamad bin Halife el Sani, 1995 yılından gücü gönüllü olarak oğlu Şeyh Temim'e devrettiği 2013 yılına kadar Katar'ı yönetti.

Hayattayken barışçıl bir güç devrine öncülük eden az sayıdaki Körfez liderinden biri olan Şeyh Hamad, modern Katar'ın mimarı olarak kabul ediliyor.

Eski Emir, Körfez ülkesinin küresel bir aktör haline gelmesini sağlayan hızlı ekonomik, diplomatik ve kültürel dönüşüm sürecini yönetti.

El Sani'nin döneminde Katar, uluslararası bir arabulucu olarak rolünü genişletirken, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) endüstrilerinden birini kurdu ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını elde etti.

Taziye ziyaretinde bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino da Lusail Sarayı’nı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Sosyal medyada paylaştığı taziye mesajında Infantino, Şeyh Hamad'ı "Katar'ı büyük bir ulus haline getiren insan" olarak nitelendirdi.

Eski emirin kendisine "cesaretin, değişimi kucaklamak ve her zaman ileriye gitmek anlamına geldiğini" öğrettiğini ekleyen Infantino, Katar'ı sık sık "ikinci evi" olarak tanımladığını ve eski emire saygılarını sunarken kendini "Katarlı" gibi hissettiğini belirtti.