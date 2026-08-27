Edinilen bilgilere göre, Qatar Airways’in QR-159 sefer sayılı, A7-BCU kuyruk tescilli uçağı Kopenhag’a gitmek üzere Doha’dan havalandı. Uçak Türkiye Hava Sahası’na girdikten sonra yolculardan biri rahatsızlandı. Kabin ekipleri tarafından yolcuya ilk müdahale yapılırken, pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş kararı aldı. UÇAK SORUNSUZ İNİŞ YAPTI Pilotun kararı üzerine İstanbul Havalimanı’na yönelen uçak, acil inişi sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. Rahatsızlanan yolcunun durumuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.