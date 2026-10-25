Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı sonrası ABD’nin yaptırım uygulayarak F-35 programından çıkarılmamız üzerine başlayan savaş uçağı arayışı sonuçlandı. Amerikan yapımı F-35’ler için sorun henüz çözülemeyince İngiltere, İspanya Almanya ve İtalya’nın ortak ürettiği Eurofighter uçakları alımı netleşti.

ÖNCE 6, SONRA 8 ADET

İngiltere’den yeni imal 20 savaş uçağı alımı için sözleşme imzalandı. Katar Emiri El Sani de Hava Kuvvetlerinin elindeki 24 Eurofighter’den 12’sini Türkiye’nin almasına onay verdi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık ise Türkiye’nin talebi üzerine Hava Kuvvetlerindeki 12 adet uçağın Türkiye’ye satışına yeşil ışık yaktı.

Türkiye önce İngiltere ile 20 adet yeni üretim Eurofighter savaş uçağı için 5.4milyon sterlinlik sözleşme imzaladı. 6 adetlik ilk teslimatın ardından 2031 yılında 8 ve 2032’de 6 adet uçak daha teslim edilecek. Halen çeşitli ülkelerin toplam 780 adet Eurofighter siparişi bulunuyor ve taleplerin karşılanması zaman alıyor.

TOPLAM 44 UÇAK ALINDI

Körfez ülkeleri Umman ve Katar ile yapılan temaslar sonucu da iki ülkeden 12+12 toplam 24 adet ikinci el Eurofighter uçak alınması benimsendi. Böylelikle 44 uçaklık Eurofighter filoları oluşacak. Türk pilotları ve teknik ekip halen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Lincolnshire üssünde 9 ay sürecek Eurofighter eğitimi alıyor.

F-35 gündemi beklenmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim 2025’te resmi ziyaret kapsamında gittiği Katar’da, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmiş ve 12 adet ikinci el Eurofighter’ın hızlı teslimi konusunda anlaşma sağlamıştı. Ardından Erdoğan, Umman’da da Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelerek uçaklar için anlaştı. Türk pilotlar Eylül ayında İngiltere’de Eurofighter eğitimlerine başlayarak, programı sürdürdü. F-35’lerin teslimatı için ABD’den henüz resmi bir adım yok.