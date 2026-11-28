Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi sürecini kendi ağzından anlattığı “Heal” (İyileş) adlı belgesel, 29 Kasım'da İngiltere'de BBC One'da ekrana gelecek.

BBC'nin haberine göre 30 dakikalık filmde Middleton, hastalıkla birlikte yaşadığı değişimi ve kendi ölümlülüğüyle yüzleşmesini anlatıyor.

Belgeselde konuşan Middleton, “Kendi kırılganlıklarınla yüzleşmek zorunda kaldığında, kendi ölümlülüğünle karşılaştığında hayatın sonsuz olmadığını kabul etmen gerekiyor. O anlarda evet, bir değişim oluyor” dedi.

Kanserin bedeni değiştirdiğini, ancak asıl dönüşümün çok daha derinde yaşandığını söyledi.

İYİLEŞİNCE DAĞLARI TIRMANDI

Kate, Mart 2024’te, büyük bir karın ameliyatının ardından yapılan testlerde hastalığın tespit edilmesinin ardından, ayrıntıları açıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Bu açıklama, kayınpederi Kral Charles’ın da kanser olduğu haberinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra geldi.

Kate, bir kemoterapinin ardından şu anda remisyon döneminde. Bu dönemde Kate, İngiltere'inin 3 dağını tırmanmak için yola çıktı.

Belgesel, Kate ve ailesinin özel hayatına şimdiye kadarki en samimi bakış açısını sunuyor; buna, hastalığın Kate’in fiziksel ve zihinsel olarak maruz kaldığı etkiler de dahil.

Prenses, “Teşhis sonrası hayatı keşfetmek için bu mücadeleye başladım,” diye konuştu.

Middleton, “Bir bakıma yalnız bir deneyim, bir tür ruhani yolculuk... Umudum, bu filmin şefkat duygusunu teşvik etmesi ve en zor zamanlarda birbirimizin yanında olmanın gerçek değerini göstermesi" dedi.

Filmin seslendirmelerinde Kate, kendi ölümlülüğüyle yüzleştiğini ve “eski haline dönmenin çok zor” olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARI UMUDU OLDU

Kate, kemoterapi gördüğü dönemde yaşadıklarını da anlattı. Prenses, “Temiz hava yok, etrafında yeşillik yok. Ortam çok kasvetli, yabancı ve yalın,” diyor.

Prenses “Karanlık, gerçekten korkutucu ve kafa karıştırıcı bir deneyimdi. Sanırım bir an bilinçliydim, bir an bilinçsizdim. Gerçekten karanlık bir dönemdi” diye anlattı.

Ancak belki de en çarpıcı olanı, çocuklarıyla ilgili anlar. Kate, çocuklarının ona umut olduğunu anlattı.

Prenses, “Sadece yanlarında olmak, onlarla birlikte olmak yeterli. Onları kucaklamak umut veriyor" dedi.

Görüntülerde, dağ tırmanışı sırasında çocuklarının ses kaydını dinliyor. Kayıtta sesi duyulan küçük Louis, “Merhaba anne. Seni gerçekten çok seviyorum ve umarım dağa tırmanırken her şey yolunda gider,” diyor.

8 yaşındaki çocuk, “Unutma, ben her zaman kalbinde seninleyim ve seni çok seviyorum" deyince prensesin gözleri doluyor.

GELİRİ KANSER VAKFINA AKTARILACAK

Özel gösterimde konuşan Middleton, filmin her yıl “kimsenin duymak istemediği sözleri” duyan yüz binlerce insanın paylaştığı korku, kaygı ve belirsizliği yansıttığını söyledi.

Belgeselin geliri, tedavi gördüğü hastanenin bağlı olduğu Royal Marsden Kanser Vakfı'na aktarılacak.

Film, İngiltere'nin ardından 30 Kasım'da ABD'de, 1 Aralık'ta Avustralya'da ve 7 Aralık'ta Kanada'da yayımlanacak.

Prenses, “Ancak bana geri verilen bu günler sayesinde, insanlara şunu hatırlatmayı umuyorum: Karşınıza ne tür bir yol çıkarsa çıksın, önünüzde ne tür bir zorluk olursa olsun, yalnız değilsiniz,” dedi.

Middleton, “Ve en karanlık zamanlarda bile güzellik ve neşe hala bulunabilir.” diye ekledi.