Türkiye’nin kanını donduran Ayşe Tokyaz cinayetinin ardından katil zanlısı eski polis amiri Cemil Koç’un, 2 yıl önce işlediği cinayetin ardından serbestçe dolaşması tartışma konusu olmuştu. İki yıl önce Diyarbakır’da sevgilisi Ayşegül Ovezoya’yı öldürdüğü iddiasıylayargılandığı dosyada bir gün bile tutuklanmaması Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Diyarbakır’a gelen HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli bir Başmüfettiş, Ayşegül’ün dosyasındaki delilleri titizlikle inceledi.

Koç’un tutuklanmamasında bir ihmal olup olmadığını araştıran Başmüfettiş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in bilgisine başvurdu. Müfettiş olayı 4 gün boyunca tüm detaylarıyla araştırdı ve incelemelerde bulundu.

CİNAYETTE 9 GÜN

Başmüfettiş olayın yaşandığı 24 Temmuz’da serbest bırakılan Cemil Koç’la ilgili 4 ay sonra ATK raporunda aleyhine deliller çıkması ve ölen kadının tırnak aralarında Koç’un DNA’sının bulunmasına rağmen ikinci kez serbest bırakılmasını araştırdı. Yine 4 Temmuz’da hakkında cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmış olmasına rağmen 13 Temmuz günü Ayşe Tokyaz’ın öldürebilmesi de mercek altına alındı.

SORUŞTURMA İHTİMALİ

Başmüfettiş, Başsavcılığın bir ihmali olup olmadığını da inceleyerek rapor hazırlamak üzere Ankara’ya döndü. Başmüfettiş eğer raporunda ihmal olduğuna kanaat getirirse HSK 2’inci Dairesi, sorumlu yargı görevlileriyle ilgili soruşturma açacak.

8 SUÇTAN SABIKALI

Ayşe Tokyaz ve Ayşegül Ovezova cinayetleri faili Cemil Koç’un 8 ayrı sabıka kaydı var.