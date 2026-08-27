Almanya'nın en işlek havalimanı Frankfurt Havalimanı'nda sivrisineklerden bulaşan sıtma salgınında ölü sayısı ikiye çıktı. İlk vakaların Temmuz ayında tespit edildiği salgında, altı çalışan enfekte olurken ikisi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Departmanı, enfeksiyonun havalimanına uçakla gelen sivrisinekler tarafından yayıldığını belirterek soruşturma başlattı. Yetkililer, hastalığın insandan insana bulaşmadığını ve Frankfurt halkı için riskin çok düşük olduğunu vurguladı.

"ŞÜPHESİ OLAN DOKTORA KOŞSUN"

Robert Koch Enstitüsü'nün epidemiyolojik raporu, enfekte çalışanların seyahat geçmişlerinin bulunmadığı için geç tanı konabileceğine dikkat çekti. Raporda, "Hastalığın geç teşhisi, daha ağır seyretme riskini artırır" ifadesi yer aldı.

Fraport sözcüsü, çalışanların kapsamlı şekilde bilgilendirildiğini ve şüphe durumunda doktora danışmaları tavsiye edildiğini belirtti. Havalimanına sinek tuzakları kurulurken, yakalanan örneklerin laboratuvar analizleri devam ediyor.

Salgınla ilgili laboratuvar testlerinin sonuçlarının birkaç haftadan önce tamamlanamayacağı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sıtma, tropikal bölgelerde sık görülen ve önlenebilir bir enfeksiyon olup, bazı durumlarda hayati risk oluşturabilir.