ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşa dahil oldu ve İran’daki nükleer tesisler Fordo, Natanz ve İsfahan’a sığınak delici bombalarla saldırdı. Saldırıya Geceyarısı Çekici adı verildi, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin “tamamen yok edildiğini” söyledi.

PEZEŞKİYAN: BARİZ YETERSİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ilk açıklamasında, “ABD, siyonist rejimin bariz yetersizliğini gözlemledikten sonra kaçınılmaz olarak öne çıktı. Siyonist rejim, İran’a tek başına saldıracak yetenek ve cesarete sahip olacak konumda veya büyüklükte değildir”” dedi.

NETANYAHU: MÜTEŞEKKİRİM

ABD basını ABD’nin saldırısının ardından Trump’ın Netanyahu ile telefonda görüştüğünü, Netanyahu’nun “inanılmaz derecede müteşekkir” olduğunu söylediğini aktardı. Netanyahu’nun saldırının ardından Trump’ı tebrik ettiği de belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, B-2 uçaklarının 2 GBU-67 bombasıyla Fordo’yu vurduğunu belirtti, İran’a saldırıda 14 bomba kullanıldığını dile getirdi. Caine operasyona 125’ten fazla hava aracının katıldığını duyurdu.

DEVAM EDECEĞİZ

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD’ye karşı uluslararası mahkemelerde yasal işlem başlatacaklarını ve İran’ın nükleer programının devam edeceğini duyurdu. Fordo’nun bulunduğu Kum ilinin milletvekili Mennan Reisi ise “ABD’nin yalancı başkanının iddialarının aksine, Fordo Nükleer Tesisi’nde ciddi bir hasar olmadığını ifade edebilirim. Etkilenen noktaların birçoğu yerin üstündeki alanlar ve tamamen tamir edilebilir durumdalar. Tesis günler önce boşaltıldı” dedi.

BAŞKA HEDEFLER VAR

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise “İran’da başka hedeflerimiz var, saldırılara devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Tuzağa düşürdü

İngiliz The Guardian gazetesi analizinde Trump’ın İsrail’in tuzağına düştüğünü yazdı. Gazete “Henüz 150 günü bile dolmadan, Trump da seleflerinin düştüğü aynı tuzağa yakalanmış görünüyor” dedi.

Pentagon’un haritasına göre ABD uçakları Türkiye üzerinden uçtu

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile düzenlenen basın toplantısında, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı planının detaylarını paylaştı. Caine “Bu, ABD tarihindeki en büyük B-2 operasyonel saldırısı ve 11 Eylül zamanlarından bu yana ikinci en uzun B-2 misyonuydu” dedi. Zaman çizelgesini gösteren haritada uçakların Türkiye’nin güneyi üzerinden uçtuğu görüldü.