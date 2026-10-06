Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı 12 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen Doğukan Gündür hakkında açılan dava, Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığı "çocuğu kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Fatih Acacı'nın ailesi, haksız tahrik indiriminin kaldırılması ve olayın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" kapsamında değerlendirilmesi talebiyle istinafa başvurdu.

12 BIÇAK DARBESİYLE HAYATTAN EDETMİŞ

7 Eylül 2025'te Pursaklar'da Fatih Acacı ile yaşıtı Doğukan Gündür arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gündür, yanında taşıdığı bıçakla Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Fatih Acacı, kaldırıldığı hastanede 8 Eylül 2025'te yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve otopsi raporu dosyaya eklendi. İddianamede Fatih Acacı'nın vücudunun çeşitli bölgelerinden 12 bıçak darbesi aldığı belirtildi. Savcılık, sanığın kasten öldürme suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TELEFONUNDAKİ ARAMALAR VE FOTOĞRAFLAR DOSYAYA GİRDİ

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre yargılama sürecinde sanık Doğukan Gündür'ün cep telefonu üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldı. İncelemede, Gündür'ün cinayetten önce "kasten öldürmenin ve yaralamanın cezası" konusunda internet araması yaptığı belirlendi. Telefonunda ayrıca silah ve pala ile çekilmiş fotoğraflar bulunduğu tespit edildi.

Bu aramalar ve fotoğraflar, sanığın olay öncesindeki davranışlarına ilişkin değerlendirmelerde dikkate alındı ve dosyaya delil olarak eklendi.

SOSYAL MEDYADA CEZAEVİ FOTOĞRAFLARI GÜNDEME GELDİ

Fatih Acacı'nın ölümünün birinci yıl dönümünde sosyal medyada yapılan paylaşımların altına Doğukan Gündür'e ait cezaevi fotoğrafları yorum olarak gönderildi. Ayrıca Gündür'ün silahla çekilmiş yeni fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi. Bu görüntüler, Fatih'in acılı ailesini bir kez daha yıktı.

İSTİNAF KARARI BEKLENİYOR

Fatih Acacı'nın 8 Eylül 2025'te hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Dosyada kamera kayıtları, tanık beyanları, otopsi bulguları ve sanığın telefonundan elde edilen internet aramaları ile fotoğraflar yer alıyor. Ailenin avukatları, mahkemenin verdiği 12 yıllık hapis cezasına itiraz ederek haksız tahrik indiriminin kaldırılmasını talep etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan istinaf başvurusunda, olayın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Dosyada istinaf süreci devam ederken, katil zanlısı sosyal medyadan aileyi taciz etti.