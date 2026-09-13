Dün akşam saatlerinde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekne ile yurt dışına kaçtığı öğrenilmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.



Aynı zamanda tasarruf finansman şirketi Katılımevim'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Turhan, hakkında verilen 'yurt dışına çıkış yasağı' kararının ardından Katılımevim'deki tüm görevlerinden istifa etti.



Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız



PATRON İSTİFA ETTİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE TEZMEN OLDU



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Katılımevim Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiği ve boşalan iki koltuğa Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin atandığı, ayrıca Emre Tezmen'in Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği belirtildi.



Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen



CUMA GÜNÜ ANLAŞMAYA VARILMIŞTI



Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Pusula Yatırım Holding, milyarlarca lira değerindeki tüm varlıklarının Tera Holding'e satışı için cuma günü anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



Anlaşmanın tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurulu'nun onayı beklenirken, başlatılan soruşturma sonrası satış işleminin nasıl tamamlanacağı merak konusu olmuştu.



Şirket tarafından yapılan açıklamada, satış sürecinin 'düzenleyici kurumların onayı' aşamasında olduğu ve herhangi bir iptal durumunun söz konusu olmadığı belirtildi.





