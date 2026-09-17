Tera Grubu’nun devralmak için mutabakata vardığını açıkladığı şirketler arasında bulunan Katılımevim, 13 Eylül tarihli açıklamasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün yaptığı düzeltmeyle yeni bir tartışma başlattı.



Şirket, Serdar Turhan ve Ahmet Özcan’ın istifalarının Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden değil, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden olduğunu açıkladı. Katılımevim’in mevcut yönetim kurulu yapısında herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtildi.





BAŞ AŞAĞI DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Ağustos ayı sonunda hisseleri 70 TL sınırında değerlenen Katılımevim, haftanın ilk üç işlem gününde yüzde 10'luk düşüşlerle 27,46 TL'ye kadar geriledi.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, sistemde parası bulunan yüz binin üzerinde yatırımcı alacaklarını tahsil edip edemeyeceği endişesine kapıldı.





Pusula Yatırım Holding'i satın almak için anlaşma imzalayan ancak nihai süreç için düzenleyici kurumların kararını bekleyen Tera Grubu'ndaki yaşanan düşüşlerle birlikte şirket üzerindeki belirsizlikler artarken, yaşanan süreç tasarruf finansman sistemindeki diğer şirketleri de derinden etkiledi.



Sektörün en büyük üç firmasına yeni müşteri girişleri, bu hafta itibarıyla tarihin en düşük seviyelerine geriledi.