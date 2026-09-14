Cumartesi akşam saatlerinde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekne ile yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

Aynı zamanda tasarruf finansman şirketi Katılımevim'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Turhan, hakkında verilen 'yurt dışına çıkış yasağı' kararının ardından Katılımevim'deki tüm görevlerinden istifa etti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Katılımevim Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiği ve boşalan iki koltuğa Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin atandığı, ayrıca Emre Tezmen'in Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Gelen haberlerle beraber Katılımevim hisseleri yeni haftaya sert düşüşle başladı. Cuma gününü 37,50 seviyesinde kapatan Katılım Evim hisseleri yüzde 10'a yakın düşüşle 33,88 puana geriledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.