Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla başlayan 'fon skandalı', çok sayıda fon sahibinin gözaltına alınması ve varlıklarını yurt dışına çıkardıklarının öğrenilmesiyle birlikte boyut değiştirdi.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı alırken, Pusula Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında dikkat çeken gerçekler ortaya çıktı.





Turhan'ın varlıklarını yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı, bu kapsamda İsviçre'deki bir banka hesabına eylül ayında 15 milyon euro ödeme gerçekleştirdiği, Yunanistan'da oturum izni aldığı, ayrıca yine Yunanistan'da bir malikane satın aldığı ortaya çıktı.



Savcılık tarafından yapılan incelemelerde Turhan'ın Dubai'de de bir villa, lüks bir yat ve özel jet satın aldığı belirlendi.



VURGUNDAN TOPLADIĞI PARALARLA ÖZEL JETİNİ UMREYE YOLLAMIŞ



Türkiye'nin en büyük tasarruf finansman şirketleri arasında yer alan Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ve gözaltına alınmadan önce şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yürüten Turhan'ın sahibi olduğu özel jet ile umre ziyaretleri düzenlediği de ortaya çıktı.





Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyanet fetva hattına makul bir vatandaş sorusu: Milleti soyarak alınan özel jetle umreye gitmek caiz midir? Bu arada bu jet halen Türkiye’de midir?" ifadelerini kullandı.



Turhan'ın sahibi olduğu ve umre ziyaretleri için kullandığı jetindeki 'Pusula Holding' ibaresi dikkat çekerken, lüks jetle seyahat eden yolcuların arasında emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.