Sermaye piyasalarındaki son dalgalanmaların ardından gözler, sektörün önde gelen tasarruf finansman şirketlerinden Katılımevim ve Birevim’e çevrildi. Şirketlerin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, Emlak Katılım devreye girerek iki kurumu satın almak üzere resmi görüşmelere başladı.

Televizyon yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemdeki vatandaşların haklarının korunacağını vurguladı. Şimşek, "Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak, bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Bahsi geçen kitle nitelikli veya profesyonel yatırımcı statüsünde olmadığı için yaklaşımımız ve muamelemiz de buna göre farklı olacak." ifadelerini kullandı.

Kamudan gelen bu güçlü mesaj, birikim sahiplerinin endişelerini hafifletirken "Katılımevim ve Birevim sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?" sorusu da sektörün ana gündem maddesi haline geldi.

TERA GRUBU İLE SATIN ALMA MÜZAKERELERİ BAŞLADI

Katılımevim, 9 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada; Pusula Finans Holding ve bünyesindeki Katılımevim dâhil grup şirketlerine ait payların Tera Grubu şirketlerince devralınmasına ilişkin görüşmelerin başlatıldığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, sürecin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile diğer yetkili mercilerden gerekli izin ve onayların alınması gerektiği vurgulanırken, henüz bağlayıcı bir sözleşmenin imzalanmadığı kaydedildi.

Gelişmenin ertesi günü bir açıklama da Tera Grubu’ndan geldi. Şirket; Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının devrine yönelik temel ticari ile finansal hususlarda taraflar arasında uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu aşamanın ardından süreç, resmi kurumların onay ve izin safhasına taşındı.

YÖNETİM DÜZEYİNDE HUKUKİ GELİŞMELER VE İSTİFALAR

Devir görüşmeleri devam ederken, yürütülen adli soruşturmalar kapsamında yönetim kademelerinde kritik kararlar alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasası işlemlerine yönelik sürdürülen soruşturmada, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.

Adliye kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcan’ın da aralarında yer aldığı 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Gelişmelerin ardından Serdar Turhan ve Ahmet Özcan görevlerinden istifa etti. Katılımevim tarafından konuya ilişkin yapılan müteakip açıklamada, söz konusu istifaların Pusula Finans Holding A.Ş. bünyesini kapsadığı ve Katılımevim Yönetim Kurulu yapısında herhangi bir değişiklik oluşturmadığı bildirildi.

EMLAK KATILIM DEVREYE GİRDİ

Katılımevim ve Birevim tarafındaki adli ve idari gelişmeler piyasada takibe alınırken, şirketlerin mülkiyet yapısına ilişkin yeni bir adım atıldı.

Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelerin başlatıldığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, söz konusu satın alma sürecinin her iki şirketi de kapsadığı ifade edildi.

PARASINI YATIRAN ŞİMDİ NE YAPACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan yeni kararla birlikte, tasfiye sürecine giren fonlara ilişkin usul ve esasların detayları netleşti. Son güncellemeyle birlikte tasfiye edildiği duyurulan fon sayısı 130’dan 131’e yükselirken, Tera Portföy bünyesinde tasfiye sürecine alınan fon sayısı ise 6’ya ulaştı.

SPK’nın yayımladığı kararda öne çıkan tasfiye ve mutabakat esasları şu şekildedir:

10 İş Günü İçinde Borç ve Alacak Mutabakatı: Tasfiye esaslarının yürürlüğe girmesinden itibaren 2 iş günü içinde, fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki pay miktarları eşleştirilecek. Varsa rehin, haciz, tedbir ve gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili bankalar arasında yürütülecek.

İşlemlerden Doğan Yükümlülükler: Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları ve kullanılan kredilerden kaynaklanan borç ile alacak mutabakatları; önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank iş birliğiyle tamamlanacak.

Varlıkların Saklanması ve Nakde Dönüştürülmesi: Fon portföyündeki finansal varlıklar, Takasbank bünyesinde ilgili bankalar nezdinde açılan hesaplarda saklanacak. Söz konusu varlıklar, bankaların belirleyeceği periyotlardaki satış talimatlarıyla nakde çevrilecek.

Ödeme Takvimi ve Süre: Elde edilen nakit tutar, yatırımcılara fon sahipliği oranında bireysel hesaplarına aktarılacak. Tüm tasfiye sürecinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülürken, gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilecek.

Satış ve Ödeme Süreçlerinde 10 İş Günü Sınırı

SPK düzenlemesine göre, ilgili işlemlerin Kurul kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması gerekecek.

Fon portföyünde yer alan finansal varlıkların nakde dönüştürülmesi ve ödeme aşamalarına ilişkin esaslar şu şekilde belirlendi:

Likidite ve Piyasa Şartlarına Göre Satış: Portföydeki varlıklar; yatırımcı çıkarları, piyasa derinliği ve likidite imkânları dikkate alınarak bankalarca belirlenecek periyotlarda verilecek satış talimatlarıyla nakde çevrilecek.

Satış Kanalları: Bankalar, varlığın türüne bağlı olarak doğrudan satış talimatı verebileceği gibi bu işlemleri bir yatırım kuruluşu üzerinden de gerçekleştirebilecek. Satıştan elde edilen nakit, belirlenen ödeme planı kapsamında işleme konulacak.

Yatırımcı Hesaplarına Aktarım: Elde edilen tutarlar, bankaların belirleyeceği dönemlerde mutabakatı sağlanmış bireysel saklama hesaplarına, yatırımcıların sahip olduğu fon katılma payı oranında aktarılacak.

Ödemelerde Öncelik Sırası ve Tasfiye Takvimi Belirlendi

SPK tarafından alınan kararlar kapsamında, gerçekleşmeyen satım emirlerine ilişkin ödeme süreçleri ile tasfiye takvimi netleştirildi.

Öne çıkan detaylar şu şekildedir: