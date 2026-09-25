Pusula Portföy Yönetim Kurulu Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürecin ardından tasarruf finansman şirketi Katılıemvim ve Birevim'in yanı sıra İktisat Katılım Bankası'nın da en büyük hissedarı olan Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.

Günlerdir hisseleri Borsa İstanbul'da taban yiyen şirketler hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) beklenen açıklama geldi.





DEVİR İÇİN RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Kamu iştiraki olan Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından yapılan açıklamada, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli resmi başvuruların yapıldığı açıklandı.





