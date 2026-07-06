Olay, 31 Mart 2025'te gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 4 çocuk annesi Dilan Aslan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, Aslan’ın yanında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan'ın eşi Abdulvahap Aslan'ın olaydan sonra amcasının oğlu M.A.'yı arayarak, 'Eşim kafasına sıktı, yetiş' dediği, M.A.'nın da olay yerine yakın bir yerde yaşayan kardeşini arayarak eve gitmesini istediği belirlendi.

Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan Abdulvahap Aslan, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Aslan, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdulvahap Aslan hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya; sanık Abdulvahap Aslan ve avukatı ile Dilan Aslan’ın çocukları, annesi Şadiye D., aile avukatı Selahattin Çoban ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrarlayarak sanık hakkında 'Kadın olan eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan da ayrıca cezalandırılması talep etti.

'CİNAYETİ GÜNLER ÖNCE PLANLAMIŞ'

Duruşmada aile avukatı Selahattin Çoban, savunmasında mütalaaya iştirak ettiklerini ancak cinayetin tasarlayarak meydana geldiğini belirterek, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Silahta parmak izinin olmamasının olayın günler önce tasarladığının göstergesi olduğunu belirten Çoban, "Maktul İstanbul’da şiddet gördüğü için Diyarbakır’a sığınmıştır. Çocuğu olay yerinde bırakması, silahta parmak izi olmaması gibi meseleler, cinayetin günler önce tasarladığının göstergesidir. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne olaydan 1 saat sonra haber verilmesi, 112’ye haber verilmesinden 1 saat sonra da sanığın teslim olması ve aradaki bu vakit kaybı, sanığın ailesiyle birlikte delilleri karartma içinde olduğunu göstermektedir. Kardeşinin evi 5 dakikalık mesafesinde olmasına rağmen bir saat sonra eve gidiyorlar. Bu açıdan kanıtların temizlenmiş olduğunu düşünüyoruz. Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Avukatı ise "Dosyada toplanan tüm deliller, eylemin tasarlanarak işlendiğini göstermektedir. Dolayısıyla sanığın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

‘CİNAYETİ İŞLEMEDİM'

Sanık Abdulvahap Aslan, savunmasına cinayeti işlemediğini savunarak, Ben eşimin ardından Diyarbakır’a geldim. 5 aydır eşim Diyarbakır’daydı. Eşime tokat dahi atmadım. Pişmanım. Fakat cinayeti işlemedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Servet Dinler ise "Düşmanca bir tavırla ifadeleri alınan tanıklar var. Bunlar görgüye dayalı tanıklar değil. Bu tanık beyanları tarafsız değerlendirilemez. İftira niteliğindedir. Çok açık bir şekilde müvekkilime iftira atılıyor. Polisler olay yerinde boğuşma ve kavgaya yönelik hiçbir iz bulmamış. Çocuk bile uyur vaziyette olduğu için amcasına teslim edilmiştir. Fiziki bir şekilde boğuşmanın olmadığı çok açıktır. Cinayet işlemeden önce müvekkilimin eldiven taktığını gösterip, cinayeti işlediği iddiası mümkün değildir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu iftirayı atan müvekkilimin öz evladıdır. Dosyada müvekkil aleyhine yapılan tüm değerlendirmeler düşmanlık hissiyle alınmıştır. Dosyada 'Seni öldüreceğim' cümlesi ses kayıtlarında yoktur. Müvekkilin tahliyesini talep ediyorum" diye

'YAŞASIN ADALET' SLOGANI ATTI

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Abdulvahap Aslan’a 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Duruşma çıkışında Dilan’ın annesi Şadiye D., 'Yaşasın adalet' diyerek bağırdı.