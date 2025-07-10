Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen silahların bırakılmasıyla ilgili somut bir adım gelmedi. İmralı’da tutuklu bulunan Apo, bu kez 6 kişilik sekreteryasıyla birlikte kameraların karşısına geçip örgüte sesli ve görüntülü mesaj gönderdi.

‘PKK VAZGEÇTİ’

Terörist başı Öcalan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır.

ÜÇ İSİM EKLENDİ

Apo’nun, 27 Şubat’taki çağrısında kendisiyle aynı fotoğraf karesinde yer alan 3 ismin dışında yeni 3 isimle birlikte görüntü vermesi dikkatlerden kaçmadı. Sekreteryada yüzlerce kişinin katilleri yer aldı. 6 kişilik sekreteryada yer alan 3 yeni isim şöyle:

- 31 yıldan beri tutuklu bulunan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü 56 yaşındaki Mahmut Yamalak.

- Mavi Çarşı katliamı davasında hüküm giyen 52 yaşındaki Ergin Atabey

- 27 yıldan beri tutuklu bulunan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Zeki Bayhan. Birçok korkunç katliamdan yargılanarak hüküm giyen diğer 3 isim ise Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım.

MAVİ ÇARŞI’NIN SANIĞI

Kazım kod adlı Hamili Yıldırım ve beraberindeki teröristler; Tunceli, Erzincan Sivas ve Bingöl kırsalında 47 asker polis korucu ve sivillerin katledildiği saldırıların emir ve talimatını eylemlerin planlamasını yaptı. Yıldırım, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Sekreteryada bulunan Ergin Atabey’in de suç dosyası oldukça kabarık. Atabey, Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek amacıyla İstanbul Kadıköy’deki Mavi Çarşı katliamı sanıkları arasında yer aldı. 13 Mart 1999’daki Mavi Çarşı katliamında aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 13 masum vatandaş yanarak can vermişti.

SÜREÇ TERÖRİSTBAŞINA YARAMIŞ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, şubat ayının son günlerinde İmralı heyeti ile sağdaki görüntüyü vermişti. Dün yayınlanan videodaki görüntü ile kıyaslandığında, Öcalan’ın epey kilo aldığı, göbeğinin masaya taştığı görülüyor.

Silah bırakma tiyatrosu yarın Süleymaniye’de

Abdullah Öcalan, PKK’nın yarın silah bırakacağını duyurdu. DEM Parti de silah bırakma törenine katılacaklarını ifade etti. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan şu ifadeleri kullandı:

‘bu bir yenilme değil’

- Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz’da (yarın) Süleymaniye’de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti olarak PKK’nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız.

- Bunu bir yenme yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili ve üslubu değiştirmek gerekir. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi.