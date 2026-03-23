Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Göltepe Mahallesi’nde yaşanan ilginç hırsızlık olayı, bina sakinlerini şaşkına çevirdi. 12 Mart günü öğle saatlerinde apartmanlara giren iki kişi, katları tek tek gezerek daire kapıları önüne bırakılan ayakkabıları topladı.
Şüphelilerin, apartmanlardan birinde buldukları kovayı kullanarak ayakkabıları içine doldurduğu ve ardından hızla uzaklaştığı öğrenildi. Olay, apartman sakinlerinin ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen bina sakinleri, hırsızlık anını net şekilde tespit etti. Görüntülerle birlikte jandarmaya başvuran vatandaşların şikâyeti üzerine ekipler harekete geçti.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.