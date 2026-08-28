Eski Bosnalı Sırp ordu komutanı Ratko Mladić, müebbet hapis cezasını çektiği Lahey'deki Birleşmiş Milletler Tutukevi'nde kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.
Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujić, soykırım ve savaş suçlarından hüküm giyen Mladić'in en yüksek devlet töreniyle defnedileceğini doğruladı.
Banja Luka merkezli Alternatif Televizyonu'na (ATV) konuşan Vujić, "General Mladić bir generaldir ve protokoller bellidir.
General Mladić'e ait olan şeylere kesinlikle saygı gösterilecektir" dedi. Vujić, defin yerine ailenin karar vereceğini ve Sırp Cumhuriyeti'nin bu kararda bir rolü bulunmadığını vurguladı.
'SÖYLESELERDİ DÜNDEN LAHEY'DE OLURDUK'
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Müteakip Mekanizması, Mladić'in ölümünü doğrulayarak Hollandalı yetkililerin ulusal hukuk kapsamında standart prosedürleri ve soruşturmaları başlattığını duyurdu.
Mekanizma Başkanı Yargıç Graciela Gatti Santana, ölüm şartlarının tam olarak araştırılması talimatını vererek soruşturmayı yürütmek üzere Yargıç Iain Bonomy'yi görevlendirdi.
Felç geçirdikten sonra sağlığı bozulan ve hapishanede bakım alan Mladić'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Sırbistan'ın cenazeyi gecikmeksizin teslim almaya hazır olduğunu belirten Bakan Vujić, "Gelmemizi söyleselerdi, cenazeyi almak için dün Lahey'de olurduk" ifadesini kullandı.
Yetkililerin Mekanizma'dan takvim ve prosedür detaylarını beklediği, oğlu Darko'nun da aralarında bulunduğu aile üyelerinin Hollanda'ya gitmek üzere yolda olduğu bildirildi.
BİR DE YAS İLAN EDECEKLER
Eski Sırp yetkili Aleksandar Vulin, Sırbistan'ın Mladić'e bir devlet ve askeri cenaze töreninin yanı sıra bir günlük yas borçlu olduğunu beyan ederek, "Gavrilo Princip'ten Ratko Mladić'e kadar en iyi Sırplar bağlanmış halde öldürülüyor" dedi.
Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ise ölümü bir "cinayet" olarak niteleyip Mladić'in Sırp halkı tarafından saygı gördüğünü ve bir komutan olarak Sırpları savunmak için durduğunu ifade etti.
Bosna ve Hırvatistan'daki soykırım kurbanlarının kurduğu dernekleri ile yetkililer Mladić'in yüceltilmesini kınarken, 1995'te oğlunu ve eşini kaybeden Kada Hotić, mahkemenin kendisini serbest bırakmamış olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek "Utanç içinde öldü, çünkü çok fazla insanı öldürdü" dedi.
BOSNA KASABI
Bosna Savaşı sırasında 1992'den itibaren Sırp Cumhuriyeti Ordusu Ana Karargahı'na komutanlık eden Mladić, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017 yılında 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun katledildiği 1995 Srebrenitsa katliamından dolayı soykırım, insanlığa karşı suçlar ve Saraybosna kuşatmasını da içeren savaş suçlarından suçlu bulunmuştu.
Mladić, 2011'de Sırbistan'da yakalanmadan önce yaklaşık 16 yıl kaçak olarak yaşamıştı. Daha sonra da köy evinde yakalanmıştı.