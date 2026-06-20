Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün, Konya'dan Isparta'ya düzenlenen gezi programı kapsamında yolculuk yaptığı öğrenilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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