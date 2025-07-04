Sivas katliamının üzerinden 32 yıl geçti. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu SÖZCÜ’ye açıkladı: “Vali telefonda ‘Tabancamı kafama dayadım intihar edeceğim’ dedi. Şok oldum, ‘ne demek intihar, sakın ha bu hiçbir şeyi çözmez ’ dedim ve hemen Sivas’a hareket ettim. Gazioğlu şunları söyledi:

YEDİ GÜNLÜK BAKAN

“Beni kahreden bir olaydır. O tarihte henüz 7 günlük bakandım, hükümet güvenoyu bile almamıştı. Kimseyi suçlamak istemem ama olayda dirayetsizlik vardı. Camiden çıkan bir grup, otel önünde toplanıyor, büyüme eğilimi var. Vali hemen sokağa çıkma yasağı ilan etse durum farklı olurdu. Valilerdeki yetki bakanda bile yok. Orada 6 bin kişilik Tugay var, yarısını otel çevresine alıp etten duvar örseniz, bu facia da olmazdı.

Mehmet Gazioğlu

HİÇBİR ŞEYİ ÇÖZMEZ

Olay başlayınca valiyi aradım ‘Gerici bir grup, tehlike arz etmiyor’ dedi ama olaylar büyüdü, yeniden valiyi aradım. Bu kez ‘Tabancamı kafama dayadım intihar edeceğim’ dedi. Şok oldum, ne demek intihar, sakın ha, bu hiçbir şeyi çözmez’ dedim. Hemen Sivas’a hareket ettim. Uçaktayken otelin yakıldığını ve canlara mal olduğunu öğrendik. Sokağa çıkma yasağını ben ilan ettirdim.”

VALİ: ASKER GEÇ KALDI

Dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin ise 10 Ekim 2012’de TBMM Araştırma Komisyonunda şu ifadeyi verdi: “Toplam 450 kişilik polis ve jandarma gücüm vardı. Genelkurmay Başkanı ‘Orada 6 bin askerim var, hepsi emrinde’ dedi ama Tugay Komutanı ancak Genelkurmay Başkanından talimat alınca asker sevkiyatı yaptı. O sırada zaten otel ateşe verilmişti, 10 dakika içinde de yandı. Olayı yaratanlar önceden hazırlıklı, örgütlü ve organizeydi. ‘Şeriat gelecek, Kahrolsun laiklik, Tek Yol İslam, Yaşasın Hizbullah’ sloganları attılar. İtfaiye de görevini yapamadı, engellediler.”

Sanık avukatlarından 8’i AKP’den vekil oldu

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Cuma namazı sonrası laiklik karşıtı sloganlar atan bir grup, sanatçılar, çocuklar ve aydınların kaldığı Madımak Otelini ateşe verdi. 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisi ve 2 saldırganla birlikte 37 kişi hayatını kaybetti. Aziz Nesin, itfaiyenin yangın merdiveni ile kurtarıldı. Davalar açıldı, sanıklardan 33’ü müebbete mahkum oldu, bazıları affedildi. Olay sonrası Almanya’ya kaçan 8 sanık da zaman aşımı ile kurtuldu. Yıllarca aranan, davanın 1 numaralı sanığının ise Sivas’ta olduğu, kalp krizinden ölünce ortaya çıktı. Sanık avukatlarından 8’i AKP milletvekili seçildi, ikisi de bakan oldu.

Ölenlerden biri Hollandalı konuktu

Madımak kurbanlarından biri de Hollandalı genç bir araştırmacı olan Carina Cuanna Thuijs idi. 1993 yazında Çorum’da saha çalışması yapacaktı. Ülkesinde Yabancılar Dairesi’ne gitti, burada Türk Rahmi Sivri ile tanıştı. Sivri, Carina’nın ailesinin evinde kalabileceğini söyledi. 22 Haziran’da Türkiye’ye geldi Carina, iki ay araştırma yapıp dönecekti. Ankara’da Sivri ailesine konuk oldu. Ailenin iki kızı Yasemin ve Asuman’la tanıştı, onların davetiyle Sivas’a gitti, Madımak Otel’de, koridorda çekilen bu fotoğrafta da üçü beraberdi, hiçbiri sağ çıkamadı oradan; Yasemin 19, Asuman 16 ve Hollandalı Carina 23 yaşındaydı.

Zeynep kızım babanı güleç hatırla!

Madımak Oteli’nde çıkarılan yangında ağır yaralanan şair Metin Altıok, 7 gün sonra Ankara’daki hastanede yaşamını yitirdi. Şair, o zaman 22 yaşında olan kızı Zeynep Altıok için kendi fotoğrafının üzerine şu notu düşmüştü: “Zeynep, babanı hep böyle güleç hatırla...”

Babaya ağıt: Sen benden gittin gideli

Katliamda halk ozanı babası Nesimi Çimen’i kaybeden besteci ve oyuncu Mazlum Çimen’in sözlerini yazdığı ve Edip Akbayram’ın seslendirdiği “Sen Benden Gittin Gideli”yi herkes için bir aşk şarkısıdır. Oysa şiiri Mazlum Çimen babasının ölümünün ardından yazmıştı.

Adını Hasret koymasaydım hasret kalmazdım

Henüz 22 yaşında katliamda hayatını kaybeden halk ozanı, müzisyen Hasret Gültekin’in ölümünden yalnızca bir buçuk ay sonra oğlu Roni Gültekin dünyaya geldi. Hasret Gültekin’in annesi Hace Gültekin, “İsmini keşke Hasret koymasaydım. Belki ona hasret kalmazdım” demişti.

İki çocuk tek beden oldu

Biri 12 diğeri 14 yaşında iki kardeş de hayatını kaybedenler arasındaydı. Saldırganlar oteli kuşatmaya başladığında herkes gibi Menekşe ve Koray Kaya da otelin dördüncü katına çıktılar. İki kardeş yan yanaydı. Ateş çemberinden nasıl çıkacağını bilemeyen çocuklar korkuyla birbirine sarıldı ve cansız bedenleri de öyle bulundu.