Muğla’nın Milas ilçesinde IC İçtaş Enerji ve Limak tarafından kurulan Yeniköy-Kemerköy termik santrallarına kömür sağlamak amacıyla alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Danıştay son sözünü söyledi.

‘ACELELİK KOŞULU YOK’

Akbelen Ormanı çevresindeki altı köyde bulunan tarım arazisi, zeytinlik ve yaşam alanından oluşan 679 parseli kapsayan 9 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan davada Danıştay 6. Dairesi, daha önce yürütmesini durdurduğu işlemi bu kez hukuka uygun buldu ve köylülerin açtığı davayı reddetti. Karara bir üye karşı çıktı.

Maden faaliyetlerinin sürdürülmesinin olağan kamulaştırma ihtiyacı doğurabileceği ancak bunun tek başına acele kamulaştırmayı haklı çıkarmayacağı belirtildi. Olağanüstü durum ve acelelik koşullarının somut biçimde ortaya konulamadığına dikkat çekildi.

Yöre halkı karar için “Toprağı satmak vatanı satmaktır” dedi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık konuya ilişkin SÖZCÜ’ye konuştu. Işık, şunları söyledi:

‘KAMU YARARI NEREDE?’

“Toprak aynı, köylü aynı, şirket aynı... Dün verilen durdurma kararının gerekçesi bugün nasıl yok sayılıyor? Evimizi yıkacaklar, zeytinimizi sökecekler, sonra buna kamu yararı diyecekler. Köylünün evsiz, topraksız, geçimsiz kalmasının kime yararı var? Bugün kapımıza toprağımız için gelenler, yarın mezarlarımızı taşımak için gelecek. Dirimize de ölümüze de yer bırakmıyorlar. Evlerimiz yıkıldıktan, zeytinlerimiz söküldükten sonra gelecek adalet bizim kaybettiklerimizi geri getiremez.”

‘Enerji açığı olmaz’

Şirket, kamulaştırmanın gecikmesi halinde santralların Temmuz 2027’de durabileceğini savunmuştu. Buna karşılık Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası’nın Eylül 2026 raporunda, santralların devre dışı kalmasının enerji yetersizliğine yol açmayacağı belirtildi. Avukat İsmail Hakkı Atal, Danıştay’ın enerji arz güvenliği gerekçesine dayanarak uzman raporlarını görmezden geldiğini savundu. Atal, acele kamulaştırmanın dayanağı olan kamu yararı kararının MAPEG tarafından alınmasına da itiraz etti. “Zeytinlik ve tarım alanlarında kamu yararı kararı almaya MAPEG kesinlikle yetkili değildir” dedi.