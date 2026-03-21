Avrupa Parlamentosu (AP)Başkanı Maltalı siyasetçi Roberta Metsola bir skandala imza attı. Kıbrıs’ta yüzlerce Türkü öldürüp katliamlar yapan Kanlı Noel olaylarında da Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunu sakladıkları banyo küvetinde katleden EOKA terör örgütünü övüp 71. kuruluş yıldönümünü kutladı.

VİDEOLU MESAJ

Metsola yayınladığı video mesajda EOKA üyelerinden ‘Cesur ve fedakar kahramanlar’ diye bahsetti ve "71 yıl sonra da Kıbrıs mücadelesi hafızamızda yaşıyor. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs’ı desteklemeye devam edecek, kararlılıkla yanında duracaktır. Özgür Kıbrıs bir Avrupa meselesidir. Avrupa da kimseyi yalnız bırakmayacaktır’’ dedi.

ERHÜRMAN'DAN TEPKİ

Metsola’nın açıklamasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tepki gösterdi ve ‘’Kıbrıs’ta çözümü destekleyen uluslararası bir kuruluş, Kıbrıslı Türklerin güvenini biraz daha sarsmıştır’’ dedi. Başbakan Ünal Üstel de ‘’Bu bir skandaldır. AB'nin tarafısızlık iddiası zedelenmiştir. Kıbrıs Türk halkının yegane güvencesi ana vatan Türkiye’dir’’ dedi.

Metsola Daha önce de Türkiye'yi suçlamıştı

Metsola, 2022 yılında da Türkiye’yi, Suriye’deki Kürt sorunu ile ilişkilendirip, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunmuştu.

EOKA'YI TANIYALIM

Kanlı Noel ve darbenin faili

‘’Kıbrıs Savaşçıları Millî Örgütü’’ anlamına gelen EOKA, 1955 yılında Yunan Ordusunda görevli Rum subay Grivas tarafından kuruldu ve ilk eylemini de 1 Nisan 1955 günü yaptı. ‘’Akritas’’ planını devreye sokup adanın Yunanistan’a bağlanması amacıyla şiddet eylemlerini yıllarca sürdürdü.

1963’de Küçük Kaymaklı Katliamı gerçekleştiren örgüt, 364 Türkü öldürdü ve 103 Türk köyünü de ateşe verildi. 24 Aralık 1963 gecesi ise Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunu Lefkoşa’da sığındıkları evlerinin banyo küvetinde öldürdü. 1974’de Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı darbe yapan ‘’Kasap’’ lakaplı Nikos Sampson da EOKA örgütü yöneticisiydi.