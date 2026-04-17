Türkiye yasta... 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda katliam yaptı. Emniyet müdürü babasının silahlarıyla 1 öğretmen, 9 öğrencinin canına kıydı. 16 kişiyi de yaraladı.

Tüm ülke olayın şokunu atlamazken, sosyal medyada saldırının ardından bir sağlık personelinin paylaştığı video tepki çekti.

112 personeli olan Hanım B. isimli kadın ambulansta ağlarken video çekti. Daha sonra arka fona Cem Adrian'ın 'Kül' isimli parçasını ekleyerek sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar, sağlık personeli Hanım B.'nin etkileşim için video çektiğini öne sürerek topa tuttu.

'BU KADAR İĞRENÇ OLMAYIN GERÇEKTEN'

Tepkilerin ardından Hanım B. bir video daha çekerek açıklama yaptı:

“Arkadaşlar ben bir anne olarak, bir nöbetten çıktığımda nelerle, hangi yüklerle ayrıldığımı yansıtacak bir video çektim ve birçok meslektaşım da benimle aynı duyguları paylaştı orada. Beni boşverin, konu ben değilim. Konu çocuklarımız. Birçok şey gördünüz, birçok video gördünüz. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten.”

Sağlık personeli Hanım B. hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.