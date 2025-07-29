New York’ta Pazartesi akşamı dört kişiyi öldüren saldırganın cesedinin yanında bulunan not, korkunç saldırının sebebini ortaya çıkardı.

27 yaşındaki Shane Tamura tarafından yazılan notta, eski futbolcu Tamura sağlık durumunun bozulmasından Amerikan futbol ligi NFL'in çalışanlarını sorumlu tuttu.

Tamura, bıraktığı notta eskiden yıldız bir oyuncu olduğunu ancak kronik travmatik ensefalopati geliştirdiği için oyunu bırakmak zorunda kaldığını yazdı.

NFL'i sorumlu tutan saldırgan, beyninin de incelenmesini istedi. Tamura, 345 Park Avenue adresindeki, NFL genel merkezinin de bulunduğu binanın 33’üncü katında kendini göğsünden vurarak hayatına son verdi.

BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Olay sırasında bina lobisinde vurulan beşinci bir kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. NFL'in üst düzey yetkilisi Roger Goodell, çalışanlarına gönderdiği mektupta “ağır yaralı bir çalışma arkadaşlarının” olduğunu üzülerek duyurdu.

NFL'in ofisleri binanın beşinci ile sekizinci katları arasında bulunurken Tamura, asansörle üst katlara çıktıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdi.

Binada çalışanlar, saldırının ardından tahliye edildi. Tamura'nın daha önce Las Vegas'ta bir kumarhanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

LİSE DÖNEMİNİ UNUTAMAMIŞ

Tamura'nın lise yıllarında Kaliforniya’da gelecek vadeden bir Amerikan futbolu oyuncusu olduğu, 2016 yılında Golden Valley Lisesi’nden mezun olduğu bildirildi.

Eski sınıf arkadaşı Caleb Clarke, “Tamura sınır tanımıyordu, ancak sonraki hayati böyle devam etmedi” diyerek yaşanan çöküşü anlattı.

O dönem takım koçu, son sınıfa geçerken Tamura’dan büyük beklentileri olduğunu Los Angeles Times’a söylemişti.

Belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olduğu belirtilen Tamura’nın, futbol kariyerinin sona ermesiyle birlikte psikolojik sorunlar yaşadığı düşünülüyor.