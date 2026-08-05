Araştırmanın başyazarı Dr. Alberto Cruz, ilk etapta yeni bir tür bulmayı hedeflemediklerini, La Brea'da uzun yıllardır yeterince incelenmeyen amfibi ve sürüngen fosillerini gözden geçirirken bu keşfe ulaştıklarını söyledi. Çalışma, Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlandı.

KÜÇÜK BİR KEMİK BÜYÜK KEŞFİ GETİRDİ

Araştırmacılar, yeni türü neredeyse eksiksiz durumdaki leğen kemiği ve omur birleşiminden oluşan fosil kalıntıları sayesinde tanımladı. Yapılan karşılaştırmalar, fosilin günümüzde yaşayan kürek ayaklı kurbağalardan farklı özellikler taşıdığını ve tamamen yeni bir türe ait olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada ayrıca, günümüzde yalnızca Meksika'nın güneyinde görülen Meksika kazıcı kurbağasının (Rhinophrynus) da Buzul Çağı'nda Los Angeles çevresinde yaşadığına dair ilk kanıta ulaşıldı. Bu durumun, bölgenin geçmişte bugünkünden çok daha nemli bir iklime sahip olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

BUZUL ÇAĞI'NIN İKLİMİNE IŞIK TUTUYOR

Bilim insanlarına göre amfibiler sıcaklık ve nem değişimlerine karşı oldukça hassas canlılar olduğu için fosilleri geçmiş iklim koşullarını anlamada önemli veriler sağlıyor. Yeni keşfin, Los Angeles ve çevresinde Buzul Çağı'nın sonlarında yaşanan çevresel değişimlerin daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmasına katkı sunması bekleniyor.