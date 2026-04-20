Roma’nın en simgeleşmiş yapılarından biri olan Trevi Çeşmesi’ni ziyaret eden ünlü şarkıcı Katy Perry, yüzyıllardır devam eden "bozuk para atma" geleneğini farklı bir boyuta taşıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, geleneksel dilek tutma ritüeli sırasında üzerinde nakit para bulunmayan Perry, cüzdanından çıkardığı kredi kartını suya attı.

TREVİ ÇEŞMESİ'NE PARA ATMA GELENEĞİ

Barok mimarisinin en görkemli örneklerinden biri olan ve "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi, dünya genelinden gelen turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Çeşmeye bozuk para atma geleneğinin kökeni ise birkaç farklı inanışa dayanıyor.

Popüler efsaneye göre, sağ el ile sol omuz üzerinden çeşmeye tek bir madeni para atan kişinin Roma’ya tekrar döneceği rivayet ediliyor. İki para atmanın yeni bir aşkın başlangıcına, üç para atmanın ise evliliğe yol açacağına inanılıyor. 1954 yapımı "Three Coins in the Fountain" filmiyle küresel bir popülariteye ulaşan bu gelenek, her yıl çeşmede milyonlarca euro değerinde madeni paranın birikmesine neden oluyor. Çeşmeden toplanan bu paralar, Roma belediyesi tarafından hayır kurumlarına, özellikle de ihtiyaç sahiplerine gıda ve barınma yardımı sağlayan Caritas Vakfı'na bağışlanıyor.

KATY PERRY KİMDİR?

Katheryn Elizabeth "Katy" Hudson (d. 25 Ekim 1984), sahne adıyla Katy Perry, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

Gospel müziği ile büyüyen Perry, babasının papaz olarak görev yaptığı kilisenin korosunda sekiz yıl boyunca görev aldı. Müzik kariyerine 2001 yılında kendi adıyla çıkardığı Katy Hudson albümüyle başlasa da, bu çalışma listelerde başarı elde edemedi. 2007 yılında Capitol Records ile anlaşma imzaladıktan sonra bugün tüm dünyanın tanıdığı "Katy Perry" sahne adını kullanmaya başladı.

Kariyerindeki Dönüm Noktaları:

One of the Boys (2008): İkinci stüdyo albümüyle dünya çapında tanındı. Albümdeki "I Kissed A Girl", "Hot n Cold" ve "Waking Up in Vegas" şarkıları Billboard Hot 100 listesinde ilk ona girdi.

Teenage Dream (2010): Sanatçının kariyerinin zirve noktası olarak kabul edilir. Albümdeki beş şarkı ("California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T." ve "Last Friday Night") Hot 100 listesinde bir numaraya yükseldi.

Rekor Başarı: Perry, Michael Jackson'ın ardından aynı albümden beş adet bir numaralı şarkı çıkaran dünyadaki ilk kadın sanatçı ve tarihteki ikinci sanatçı unvanını elde etti.

Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra dünya genelinde gerçekleştirdiği yüksek bütçeli turneleri ve görsel şovlarıyla modern pop müziğin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.