ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'den, 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin yapılan açıklamada, baharda 'New Shepard' adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Katty Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.

Katty Perry, yolculuk hakkında şöyle konuştu: "Eğer çocukken bana ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay ekibinde yer alacağımı söyleseydiniz, inanırdım. Hayal gücümde hiçbir sınır yoktu."

Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi ise paylaşılmadı.

Yolculuk sonunda, uluslararası alanda kabul görmüş uzay sınırı olan 'Kármán çizgisi'ni geçecek, birkaç dakika boyunca ağırlıksızlığı deneyimleyecek ve kapsülün yüzey alanının üçte birinden fazlasını kaplayan pencerelerden Dünya'yı izleyecekler.

New Shepard roketinin insanlı olarak gerçekleştirdiği 11'nci uzay uçuşu olacak. Roket, bugüne kadar 52 kişiyi uzaya taşıdı.

Uçuş ekibini bir araya getiren Bezos'un nişanlısı Sánchez ise yolculuk hakkında şunları söyledi:

"Bu uçuş şüphesiz her birimiz için hayat değiştirici bir deneyim olacak ve böylesine inanılmaz bir kaşif grubuyla birlikte olmaktan onur duyuyorum. En önemlisi, bu ekipteki tüm kadınların hikayelerini paylaşmalarını ve gelecek nesillere büyük hayaller kurmaları için ilham vermelerini sabırsızlıkla bekliyorum."