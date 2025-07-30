ABD doğumlu 40 yaşındaki şarkıcı ve 53 yaşındaki Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Montreal'deki ünlü restoran le Violon'da baş başa akşam yemeği yerken görüntülendi. Daily Mail tarafından yayınlanan bir videoda, ikilinin masada birbirlerine doğru eğilmiş halde samimi şekilde sohbet ettiği görüldü. Videoda Perry gülümseyerek canlı jestlerle konuşurken, Trudeau da onu dinliyor.

AYRILIĞIN ARDINDAN SANSASYONEL BULUŞMA

İkili için son dönem oldukça çalkantılı geçti. Trudeau Ocak ayında Kanada Başbakanlığı görevinden istifa etti. Perry ise oyuncu sevgilisi Orlando Bloom'dan ayrıldı ve son albümü '143', yoğun eleştirilerin odağında yer aldı.

Perry ve Trudeau, akşam yemeği öncesinde bir parkta yürüyüş yaptı ve ardından Taverne Atlantic adlı mekanın terasında içki içki. Yine Daily Mail tarafından yayınlanan videoda Perry, siyah-beyaz elbisesiyle dikkatleri çekerken, Trudeau'nun ise lacivert gömlek ve kumaş pantolon giydiği görüldü.

GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA 'YENİ HAYAT'

Trudeau ise Ocak ayında Kanada Başbakanlığı'ndan istifa ettiğini şöyle duyurmuştu:

"Geçen akşam çocuklarıma bu kararı anlattım. Bugün sizlerle de paylaşıyorum: Parti liderliğinden ve başbakanlıktan ayrılıyorum."

Başbakanlıktan istifasının ardından bir süre gündemden uzak kalan Trudeau, geçen yıl 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau ile ayrıldığını duyurmuştu. Çiftin üç çocuğu bulunuyor. Sophie, Trudeau'nun 1998'de çığda hayatını kaybeden kardeşi Michel'in eski sınıf arkadaşıydı...