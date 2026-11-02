Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, cezaevindeki dokuzuncu yılını tamamlaması nedeniyle açıklama yaptı. AİHM kararlarına rağmen tutukluluğunun sürdüğünü belirten Kavala, Türkiye’de hukuk devletinin yeniden tesis edileceğine inandığını söyledi. Cezaevine girdiğinde 60 yaşında olduğunu hatırlatan Kavala, sivil toplum alanında aktif olarak çalışabileceği sürenin neredeyse tamamını ve sağlıklı yaşayabileceği yılların önemli bir bölümünü cezaevinde geçirdiğini söyledi.

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