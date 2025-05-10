AKP’den ihraç edilen İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, SÖZCÜ TV’de önemli açıklamalar yaptı. Kocabıyık, “Osman Kavala siyasi tutuklu” diye itiraz ettiği için aynı gece Uşak Valisi olan eşi Funda Kocabıyık’ın görevden alındığını söyledi, “Cezalandıracaksan beni cezalandır” dedi.

İmamoğlu’nun tutuklanmasını “Hile” diye niteleyen Kocabıyık, 2019’da yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

“İstanbul seçiminde dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arandı. ‘Sen İstanbul’u CHP’ye veren bakan olarak tarihe geçeceksin’ denildi. Böyle bir anlayış olur mu? Siz buraya Mars’tan uzay aracı ile mi geldiniz?” diyerek açıkladı. Kocabıyık Başkent Kulisleri programında şunları söyledi:

ETRAFINDA ÇETE OLUŞTU: Her kötülük Cumhurbaşkanından biliniyor, doğru değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevresinde bir çete oluştu. Cumhurbaşkanı da arkadaşlarının iyi bir çalışma yaptığını düşünüyor.

KAVALA HAKİMİ: İtirazım Osman Kavala ile başladı. Cezaevine atıldı, AYM ve AİHM lehinde karar verdi. Dosyasını baştan sona okudum. Tek bir suç unsuru yok. Bu insan siyasi bir kararla içeriye atıldı. Bu hükmü veren AKP’de çalışmış bir hakim. Karısı FETÖ’den itirafçı. Bu kişi Ağır Ceza Mahkemesi üyesi yapılıyor ve Kavala hakkında hüküm kurduruluyor. Buna itiraz ettim. Ömrümüz boyunca savunduğumuz değerleri bu adamlar yüzünden savunamaz hale geldik.

Funda Kocabıyık valilikten alındı.

EŞİMİ GÖREVDEN ALDILAR: Bunu eleştirince Uşak Valisi olan eşimi o gece görevden aldılar.

İMAMOĞLU’NA HİLE: Ekrem mamoğlu’nun içeri atılması da hiledir. Tayyip Bey’e ‘darbeyi kendinize yaptınız’ dedim. Türkiye’nin ilacı erken seçim.