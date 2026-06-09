Yıl boyu ulaşılabilir olmaları ve pratik kullanımları nedeniyle uzun yıllardır yoğun talep gören konserve şeftaliler, içerdikleri yüksek şeker oranıyla uzmanların dikkatini çekti. Polonyalı beslenme uzmanı Katarzyna Bosacka’nın yaptığı inceleme, tüketiciler tarafından "sağlıklı atıştırmalık" olarak görülen bu ürünlerin arkasındaki gerçekleri ortaya koydu.

Standart bir kutu şuruplu şeftali yaklaşık 23 çay kaşığına kadar şeker barındırabiliyor. Uzmanlar, bu yüksek şeker oranının meyvenin kendisinden değil, muhafaza edilmesinde kullanılan ve ürünün kalorisini büyük ölçüde artıran şeker şurubu ile yapay tatlandırıcılardan kaynaklandığını belirtti.

SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Beslenme uzmanları, düzenli olarak yüksek miktarda basit şeker tüketmenin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti. Bu riskler şu şekilde sıralanıyor:

- Aşırı şeker tüketimi kilo artışını tetikliyor ve karbonhidrat metabolizmasının bozulmasına zemin hazırlıyor.

- Şuruplu meyveler yüksek kalori içermesine rağmen uzun süreli tokluk hissi sağlamıyor; bu da gün içinde daha fazla atıştırma eğilimine yol açıyor.

- Şekerli ve asidik ortam bir araya geldiğinde, özellikle sık tüketim durumlarında diş çürüğü riskini önemli ölçüde artırıyor.

TAZE MEYVEYE GÖRE BESİN DEĞERİ DÜŞÜK KALIYOR

Üretim sürecinde uygulanan ısıl işlemler ve uzun süreli saklama koşulları, meyvenin besin değerini olumsuz etkiliyor. Yüksek sıcaklığa karşı hassas olan vitaminlerin büyük bir kısmı işleme esnasında yok oluyor. Konserve şeftaliler lif ve bazı mineralleri barındırmaya devam etse de besin profili açısından taze meyvelerin gerisinde kalıyor.

Diyetisyenler, meyve tüketiminde önceliğin her zaman mevsimindeki taze ürünlere verilmesi gerektiğini vurguladı. Mevsim dışı dönemlerde ise ilave şeker içermeyen ve besin değerini koruyan dondurulmuş meyvelerin tercih edilmesi öneriliyor.