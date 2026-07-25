Evlerde yıllarca biriktirilen ve bir köşede unutulan eski bozuk paralar, nümizmatik dünyasında büyük heyecan yaratıyor. "Lincoln Buğday Senti" (Lincoln Wheat Cent) olarak bilinen nadir bir madeni para, açık artırmada tam 840 bin dolarlık (yaklaşık 39 milyon 797 bin liralık) rekor bir fiyata alıcı buldu.

ÜRETİM HATASI NEDENİYLE SERVET DEĞERİNE ULAŞTI

1943 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği dönemde ABD Darphanesi, cepheye mühimmat ve askerî teçhizat sağlamak amacıyla bakır kullanımını durdurdu. Sent üretimi çinko kaplamalı çeliğe kaydırıldı. Ancak basım makinelerinden birinde unutulan eski bronz plaka, ABD tarihinin en pahalı basım hatasına imza attı.

Çelik yerine yanlışlıkla bronzdan basılan ve dolaşıma girmemesi gereken bu parçalardan günümüzde sadece 20 civarında bulunduğu tahmin ediliyor. Bu aşırı nadirlik, parayı koleksiyoncular için adeta bir kadeh kutsal kase haline getiriyor.

SAHTESİNDEN NASIL AYIRT EDİLİR?

Uzmanlar, ellerindeki eski sentlerin orijinal ve değerli bir 1943 hatası olup olmadığını doğrulamak isteyenler için şu kritik adımları sıraladı:

Standart 1943 çelik sentleri demir içeriğinden dolayı mıknatısa yapışır ancak değerli olan bronz sentler mıknatıs tarafından çekilmez. Sıradan 1943 sentleri gümüşi-gri çelik rengindedir. Kızıl, kahverengi veya bakır tonuna sahip parçalar incelemeye değerdir.

Gerçek bir 1943 bronz sent yaklaşık 3,11 gram gelirken, çelik versiyonlar yalnızca 2,7 gram ağırlığındadır. Orijinal baskılarda "3" rakamının alt kısmı uzundur. Piyasadaki pek çok sahte parada, 1948 yılına ait paralar kazınarak "3" rakamına dönüştürülmektedir.

Tüm kriterler sağlansa dahi paranın kesin değeri, profesyonel bir ekspertiz kurumu tarafından onaylandıktan sonra netleşir.