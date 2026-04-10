NASA'nın 2021 denetimlerine göre 4,1 milyar dolarlık bütçeye sahip olan Artemis II görevi, katı kütle kısıtlamalarıyla yönetiliyor. Yapılan hesaplamalar, astronotların erzak deposuna giren yarım kilogramlık bir kavanoz Nutella’nın taşınma maliyetinin yaklaşık 75 bin 926 dolar (65 bin euro) olduğunu ortaya koydu.

Orion uzay aracının toplam kalkış kütlesi 2,6 milyon kilogram olsa da, bunun büyük bir kısmını yakıt oluşturuyor. Uzay aracının yörüngedeki net ağırlığı ise sadece 27 bin kilogram. Delft Teknoloji Üniversitesi'nden mühendis Nadine Dursma, her bir kilogramlık yükün ihtiyaç duyulan yakıt ve oksijen miktarını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

HER KİLOGRAMIN BEDELİ

Ay'a gönderilen toplam yükün maliyete bölünmesiyle elde edilen formüle göre, uzayda taşınan her bir kilogramın bedeli yaklaşık 151 bin 852 (yakşaşık 6 milyon TL) dolar.

Orion’un deposunda 189 çeşit yiyecek bulunuyor. İşte bu lüks kargonun bazı kalemleri:

Tortillalar: Toplam 2 kg ağırlığındaki 58 adet tortilla için 303 bin 704 (yaklaşık 7 milyon TL) dolar harcandı.

Kahve: 1,8 gramlık pratik paketler halindeki 43 kahve, 11 bin 755 (500 bin TL) dolara mal oldu.

Acı Sos: Beş küçük şişe acı sosun lojistik bedeli 7 bin 593 (yaklaşık 300 bin TL) dolar olarak hesaplandı.

EKİP UYUMUNU ARTTIRIYOR

Uzayda geçirilen uzun süreli izolasyonda, sevilen yiyecekler sadece beslenme değil, kritik bir psikolojik destek aracı olarak görülüyor. NASA’nın eski baş bilim insanı Jennifer Fogarty, astronotların favori yiyeceklerini birlikte yemesinin ekip uyumunu ve odaklanmayı artırdığını belirtiyor. Ayrıca uzayda koku alma duyusunun azalması nedeniyle, astronotlar yoğun aromalı ve tatlı yiyecekleri tercih ediyor. Nutella, hem dokusu sayesinde ufalanıp teknik arızalara yol açmaması hem de sağlam plastik ambalajıyla uzay şartlarına tam uyum sağlıyor.

Yerçekimsiz ortamda bir kavanoz çikolata kremasının görüldüğü video sosyal medyada viral olunca, "gizli reklam" iddiaları gündeme geldi. Üretici firma Ferrero, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ürünlerinin "tarihin en geniş alanına yayıldığını" belirterek ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Ancak NASA sözcüsü Bethany Stevens, kurumun hiçbir marka ile sponsorluk anlaşması yapmadığını ve yemeklerin tamamen mürettebatın ihtiyaçlarına göre seçildiğini vurgulayarak bu iddiaları yalanladı.

Mürettebat arasında bu tatlı kargoyu kimin istediği henüz kesinlik kazanmış değil; ancak şüpheliler listesinde bir isim elendi. Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Başbakan ile yaptığı görüşmede popüler olsa da kendi tercihinin hala akçaağaç şurubu olduğunu belirtti.