Kahvaltı sofralarının ve geleneksel tatlıların vazgeçilmezi olan tahin, kilerde veya mutfak dolabında bir süre bekletildiğinde çoğu zaman can sıkıcı bir görüntüyle karşımıza çıkar. Kapağı açtığınızda üst kısımda bolca susam yağı yüzdüğünü, kavanozun dibinde ise adeta taşlaşmış, kaşık bile batırılamayan koyu bir tortu oluştuğunu görebilirsiniz. Pek çok kişi bu manzarayla karşılaştığında ürünün bozulduğunu düşünerek kavanozu çöpe atma hatasına düşer.

Oysa bu durum kesinlikle bir bozulma belirtisi değil; aksine tahinin katkısız, koruyucusuz ve doğal yapısının bir gereği olarak susam yağı ile posanın zamanla birbirinden fiziksel olarak ayrışması. Mutfakta uygulayabileceğiniz birkaç temel teknikle bu değerli besini hiç ziyan etmeden dakikalar içinde pürüzsüz ve akışkan kıvamına geri kavuşturabilirsiniz.

ILIK SU BANYOSUNUN YUMUŞATICI GÜCÜNDEN YARARLANIN

Bu ayrışmayı gidermenin en pratik ve zahmetsiz yolu ılık suyun yumuşatıcı etkisinden faydalanmaktır. Kapağı sıkıca kapalı olan kavanozu, dış kısmını geçmeyecek yükseklikte ılık suyla doldurulmuş derin bir kabın içerisine yerleştirip yaklaşık on beş dakika kadar bekletmek sertleşen yapıyı hızla gevşetir.

Burada dikkat edilmesi gereken en kritik nokta suyun kaynar olmamasıdır; çünkü aşırı sıcak su hem camın aniden çatlamasına sebep olabilir hem de susam yağının kalitesini olumsuz etkileyebilir.

DOĞRU KARIŞTIRMA TEKNİĞİ İLE HOMOJEN KIVAM ELDE EDİN

Ilık su banyosu sayesinde yumuşayan dip tabakayı yüzeydeki yağla harmanlamak için doğru karıştırma tekniği büyük önem taşır. Eğilip bükülebilecek dayanıksız kaşıklar yerine sağlam, uzun saplı metal bir kaşık kavanozun en dip noktasına kadar daldırılmalıdır. Dairesel hareketler yapmak yerine kaşığı dipten yukarıya doğru kaldırarak alttaki yoğun tortuyu üstteki yağ tabakasıyla buluşturmak gerekir. Karıştırma işlemine sabırla devam edildiğinde yağ ve susam posası kısa sürede birleşerek homojen bir hal alır.

KAVANOZU TERS ÇEVİREREK YER ÇEKİMİNİ KULLANIN

Eğer tahin henüz taşlaşma derecesine gelmediyse ve sadece hafif bir yoğunlaşma varsa yer çekiminden destek almak da işinizi oldukça kolaylaştırır. Kapağının tamamen sızdırmaz olduğundan emin olduğunuz kavanozu düz bir zeminde baş aşağı çevirerek bekletebilirsiniz. Böylece üstte toplanan yağ yavaşça aşağıya süzülerek dipteki yoğun kütlenin içerisine nüfuz eder ve karıştırma işlemini çok daha az eforla tamamlamanızı sağlar.

BENMARİ USULÜ KONTROLLÜ ISITMA YÖNTEMİ

Çok uzun süre soğukta beklemiş ve aşırı katılaşmış tahinler içinse benmari usulü kontrollü ısıtma yöntemi en etkili çözümdür. Kullanılacak miktardaki tahini temiz ve ısıya dayanıklı bir kaba alıp, içinde sıcak su bulunan bir tencerenin üzerine oturtarak hafifçe ılıtmak yeterlidir. Isınan yağ akışkan hale geldiğinde posayla kolayca bütünleşir.

Bu süreçte tahini asla doğrudan ocak ateşine temas ettirmemek ve mikrodalga fırında kontrolsüzce ısıtmamak gerekir; zira doğrudan ısı susamın yanmasına ve tadının acılaşmasına yol açar.

TAHİNİN TEKRAR SERTLEŞMESİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Tahin eski pürüzsüz kıvamına kavuştuktan sonra benzer sorunu tekrar yaşamamak adına ürünü asla buzdolabına koymamalı, doğrudan güneş görmeyen serin bir dolapta oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ayrıca her kullanımdan önce kavanozu hafifçe çalkalamayı veya kaşıkla hızlıca bir tur karıştırmayı alışkanlık haline getirmek, yağın yüzeye çıkmasını engelleyerek tahininizin daima kullanıma hazır kalmasını sağlayacak.