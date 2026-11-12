Türkiye’nin yakından takip ettiği fon skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, üst düzey görevlerde bulunan bazı isimler de istifa kararı aldı.

Soruşturmada adı gündeme gelen Şahap Kavcıoğlu da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinden affını istedi.

Kavcıoğlu’nun istifasıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Kavcıoğlu göreve geldikten sonra BDDK’nın faaliyet izni verdiği bazı bankaların fon krizine karışması ve AKP’li Savcı Sayan’ın Kavcıoğlu’nun Tera’nın tutuklu patronu Emre Tezmen’le ilişkisine dair ortaya attığı iddialar, uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

İYİ Partili Erhan Usta, Kavcıoğlu’nun istifası için “Çok geç kalınmış bir iş” yorumunu yaparken İktisatçı İnan Mutlu, Kavcıoğlu’nun 2 yıl daha BDDK’dan maaş alacağını belirtti.

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Görevden af istemek, hesap vermekten muafiyet sağlamamalıdır” uyarısını yaptı.

İlgili kanunda şu ifadeler yer alıyor:

"Madde 103 — Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme iki yılı geçemez"