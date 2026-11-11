AKP içinde fon vurgununa ilişkin tartışmalar sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasının ardından AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Daha önce Kavcıoğlu hakkında çarpıcı suçlamalarda bulunan Sayan, istifa kararının ardından "Büyük depremi bekleyin" mesajı verdi.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kavcıoğlu'nun istifasının aslında görevden alınma olduğunu savunarak, bunun devamının geleceğine inandığını belirtti.

"BU BİR İSTİFA DEĞİL, GÖREVDEN ALINMADIR"

Savcı Sayan, Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Şahap Kavcıoğlu, 'İstifa ettim.' diyor. Hayır, Bu bir istifa değil, görevden alınmadır. İnanıyorum ki bunun devamı da gelecek. Milletin ve devletin parasına el uzatanlar, makamlarını şahsi çıkarlarına alet edenler bilsin ki Sayın Cumhurbaşkanımız affetmez. Bu mücadelede ortaya koyduğu kararlı irade için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

"SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ"

Bürokrat ve siyasilere yönelik eleştirilerini dile getiren Sayan, "Susmadık, susmayacağız. Koltuklarını ihanete, yolsuzluğa ve çıkar şebekelerine kalkan yapan bürokrat ve siyasilere sorularımız devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızı darbecilere, ihanetçilere, siyasi mühendislik yapan iç ve dış güçlere yedirmeyeceğiz" dedi.

BDDK'DAN SAVCI SAYAN'IN İDDİALARINA YANIT GELMİŞTİ

AKP'li Savcı Sayan, daha önce sosyal medya hesabından BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik çeşitli sorular ve suçlamalar yöneltmişti. Sayan'ın açıklamalarına Kavcıoğlu cephesinden BDDK aracılığıyla yanıt verilmişti.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, Sayan'ın iddialarının tamamının asılsız olduğu savunulmuş, isim belirtilmeden ilgili kişi hakkında hukuki adımlar atılacağı ifade edilmişti. Ancak açıklamada, gündeme getirilen iddialara ilişkin somut yanıtlar verilmemişti.