Gaz kokusunun yayılmasıyla birlikte pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ve tezgâh başında çalışan esnaf büyük bir şaşkınlık ve rahatsızlık yaşadı. Gözlerde yanma, nefes almakta zorluk ve öksürük gibi şikayetlerin artması üzerine bazı esnaflar tezgâhlarını toparlayarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

PANİK İÇİNDE TERK ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında pazar alanında bulunanlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Bölgedeki vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla koruma sağlamaya çalışırken, bazıları da panik içerisinde alanı terk etti.

'BÜTÜN ESNAF VE HALK KENDİNİ DIŞARI ATTI'

Pazar esnafı Adem Arıcı, yaşadıkları durumu şöyle anlattı: "Pazarcı esnafıyız, çalışıyorduk. Alt otoparktan biber gazı attılar dediler bize, bizim bildiğimiz kadarıyla. Bütün esnaf, halk dışarı attı kendini. Gözlerimiz yaşarmaya başladı. Daha yeni yeni pazarı toplamaya başladık, o da yarım yamalak. Olay sonrası ambulans, polis ekipleri geldi. Şu anda koku az da olsa devam ediyor."