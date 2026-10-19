Olay, Tekman ilçesine bağlı kırsal Karlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmaya çalışan Asiye İpek, silahla yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tekman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İpek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.