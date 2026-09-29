Olay, önceki akşam Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopayla saldırdı. 

Kavga edenlerin arasına araçla daldı! Çok sayıda yaralı var

HIZLA KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bu sırada olay yerine gelen bir kişi de hafif ticari aracıyla hızla kalabalığın arasına daldı. 7 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Kavga edenlerin arasına araçla daldı! Çok sayıda yaralı var

Daha sonra araçtan inen sürücünün de darbedildiği görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, biber gazı ve havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.

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