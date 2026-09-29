Kavga edenlerin arasına araçla daldı! Çok sayıda yaralı var

Olay, önceki akşam Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopayla saldırdı.

HIZLA KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bu sırada olay yerine gelen bir kişi de hafif ticari aracıyla hızla kalabalığın arasına daldı. 7 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Daha sonra araçtan inen sürücünün de darbedildiği görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, biber gazı ve havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.