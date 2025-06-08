Cumhuriyet Meydanı’nda dün akşam yaşanan dehşet verici olayda, bir pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen 5 kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki K.A’nın burnunun bir kısmı ısırılarak koparıldı.
Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21), M.K. (28) ve E.Y. (24), iş yerinin tuvaletini kullanmak isteyince, pastane çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K., pastane çalışanı K.A.’nın burnunu ısırarak ciddi şekilde yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çalışan K.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürerken, sosyal medyada gündem olan saldırıya birçok kullanıcı tepki gösterdi. Olayın yaşandığı pastanede güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği öğrenildi.
Yetkililer, soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.