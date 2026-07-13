Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi’nde bulunan iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ü., ağabeyi Oğuz Ü.’ye av tüfeğiyle ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz Ü.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Oğuz Ü.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ö.Ü. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.