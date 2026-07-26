Avcılar'da bir eğlence mekanından çıkan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında şüphelilerden biri, çevrede bulunan bir kasap dükkanına girerek iş yeri sahibinden bıçak istedi. Kasaptan olumsuz yanıt alan şüpheli, ardından hemen yan tarafta hizmet veren bir dönerciye yöneldi. Burada da bıçak talebi geri çevrilen şüpheli öfkelenerek iş yerinin önünde bulunan masa ve sandalyeleri tekmelemeye başladı. Öfkesini kontrol edemeyen şahıs, devirdiği sandalyelerden birini eline alarak kavga ettiği kişinin yanına geri döndü.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar arasındaki kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kavgaya karışan ve iş yerinin eşyalarına zarar veren iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.