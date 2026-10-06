Olay, bugün Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Araziden ‘yol geçirme’ meselesi nedeniyle husumetli olan Orhan Artça ile İ.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.E., yanındaki bıçakla Orhan Artça’yı yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan Artça, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Artça, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.E., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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