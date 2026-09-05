Finlandiya medyası, stratejik açıdan kritik konumdaki Aland Adaları'nda gerçekleşen şüpheli bir liman alımıyla alarma geçti. Alands Radio'nun haberine göre, hem Finlandiya hem de Rusya vatandaşlığına sahip Anton Veg, takımadaların Kjokar adasında bulunan Sandvik Hallor AB limanını satın aldı.

İlkbahar aylarında gerçekleşen bu satışın ardından limanın yönetim kadrosuna dahil edilen isimlerin, doğrudan Kremlin'e uzanan ağlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Araştırmalara göre, yeni yönetimde yer alan Oscar Karlström'ün, Rus yetkililerle sıkı bağları bulunan ve başkanı geçmişte Devlet Duma Dış İlişkiler Komitesi'nde görev yapmış olan "Politika Analizi ve Bilgi Güvenliği Merkezi" çalışanı Yevgeny Vasilyev ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Finlandiya Sınır Muhafızları satış işleminin kayda geçirildiğini ancak şu aşamada limanda yasa dışı bir faaliyete rastlanmadığını açıkladı. Satışın yasalarla çelişmediği, Finlandiya'nın geçen yıl Rusların gayrimenkul edinmesini yasaklamasına rağmen, özerk statüdeki Aland Adaları'nın kendi arazi mülkiyeti kurallarına tabi olduğu vurgulandı.

Sessizliğini koruyan limanın yeni sahibi Anton Veg ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak yalnızca barış istediğini söylemekle yetindi. Yaşanan bu gelişmeler, olası bir Rus saldırısı ihtimaline karşı büyük çaplı sivil savunma tatbikatları düzenleyen ve halkın güvenliğe hazırlanmasını öncelik haline getiren Finlandiya'da güvenlik endişelerini artırdı.